Prefeitura de Londrina divulga calendário cultural e turístico para o fim do ano

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura) e do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), divulgou, na quinta-feira (25), o calendário completo de atrações turísticas e culturais do município para o fim de 2021.

A agenda completa pode ser conferida no site da Prefeitura, clicando no banner “Programação Natal Londrina 2021” (acesse aqui). Nessa página, é possível pesquisar eventos filtrando-os por categoria e data. As atrações também serão divulgadas nos recém-lançados perfis oficiais da Secretaria de Cultura no Instagram e Facebook.

Composta por 233 atividades, a programação inclui mostras, festivais, feiras culturais, concertos, oficinas, exposições e apresentações de diversas linguagens, como música, cinema, teatro, hip hop, dança, circo, graffiti, fotografia, artesanato e artes plásticas, entre outras.





Ao todo, 168 atividades recebem patrocínio da Prefeitura, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), enquanto 65 são patrocinadas por outras instituições e entidades.





O secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, explicou que o calendário de fim de ano de 2021 concentra diversos eventos que, devido à pandemia de Covid-19, não puderam ser realizados nas datas originalmente planejadas, em meses anteriores.

“Vamos viver um momento muito importante e impactante para Londrina, com atividades todos os dias, em todas as regiões do município. O público poderá prestigiar eventos culturais importantes como os festivais internacionais de Música e Teatro, e o Festival Kinoarte de Cinema, e também iniciativas de entidades como a Acil, a Codel, o Sesi e o Sesc, entre outras. É uma integração inédita e promissora, que vai colocar o Natal de Londrina como referência, atraindo as pessoas da cidade e da região para que compartilhem com a gente esse momento de alegria”, destacou.





Pellegrini salientou, ainda, que a partir da quinta-feira (25) a Secretaria Municipal de Cultura está ativa nas redes sociais, com o objetivo de ampliar a comunicação com a população e divulgar os artistas e atrações culturais locais. “Queremos nos comunicar principalmente com o público jovem, um público engajado que vai potencializar demais a percepção que a cidade tem da comunidade cultural”, disse.





A assessora executiva da Codel, Roberta Zulin, frisou que as atrações culturais estão integradas a uma programação natalina que é construída em conjunto pelo Município, iniciativa privada, entidades e população.





“Teremos uma programação intensa em Londrina, com a tradicional árvore de 25 metros do Lago Igapó; o LondriNatal, da Acil; o Show das Águas Dançantes, que é uma novidade que vem encantando o público; decorações e iluminação em diferentes pontos, incluindo sete distritos rurais; feiras de artesanato, trenzinho de Natal e o parque de diversões da praça Tomi Nakagawa; a campanha Brilha Londrina, que inclui Concurso de Decoração, Vila de Natal e City Tour Natalino; e muitas outras coisas”, elencou.





Ainda segundo Zulin, os investimentos realizados nas atrações natalinas proporcionam muitos ganhos para a cidade. “Foi constatado que cada real investido pela Prefeitura gera um retorno de sete reais para os cofres públicos. Então, além de trazer esperança e alegria para a população de Londrina e região, a programação de Natal propicia um importante retorno econômico, gerando renda, fomentando o comércio e possibilitando cada vez mais investimentos em melhorias na saúde, educação e cultura, entre outras áreas”, pontuou.