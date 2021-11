Websérie londrinense sobre experiências de atores concorre a premiação nacional

Após conquistar o segundo lugar concorrendo com 1.200 atores de todo o país na seletiva nacional de talentos da Army Agency em 2020, o ator londrinense Johnny Garcia volta a participar de outra grande competição.

O artista é um dos concorrentes da sétima edição do Rio Webfest, o maior festival de webséries do mundo que acontece no Rio de Janeiro neste final de semana. Ele participa do evento com a série Amigos do Teatro – Londrina, que disputa as categorias Melhor Série de Stories e Voto Popular.



“Nesta série que criei mostro a reação dos familiares quando o filho diz que quer fazer teatro. Brinco com situações absurdas pelas quais quase todos por atores jovens atores passam. Ainda hoje é comum pais e avós acharem que atores são vagabundos e que esse universo é cercado de drogas e promiscuidade. São histórias curtas e engraçadas com duração de até 60 segundos, no máximo”, comenta.





O ator conta que a ideia de criar o seriado surgiu a partir de um vídeo seu que viralizou nas redes sociais. “Neste vídeo, eu falo que vou encontrar meus amigos do teatro e faço simulações de como alguns familiares ouvem de forma totalmente diferente essa mesma frase. Minha mãe, por exemplo, entende que vou me encontrar com os amigos do diabo", relata.





"Para a tia crente, que estou indo na estrada do pecado. A tia rica ouve que estou indo ficar pobre e desleixado. Já a minha avó entende que estou indo ficar magro e mal alimentando. Somando todos os perfis que compartilharam esse vídeo, ele teve mais de 3 milhões de visualizações”, diz.

