Primavera Sound será no Brasil pela primeira vez; veja dias e horários dos shows

São diversas atrações internacionais, como Arctic Monkeys e Travis Scott. Ao todo serão 64 shows que vão acontecer em 5 palcos diferentes, e os ingressos já estão à venda através do site “eventim” .

Nos dias 5 e 6 de novembro ocorre pela primeira vez no Brasil o festival "Primavera Sound". O evento que acontece em Barcelona desde 2001 agora vai ter sua edição de estreia na cidade de São Paulo.

5 de Novembro (sábado)

Palco Beck’s



Palco Primavera



Palco Elo



Palco Bits



Auditório Barcelona



6 de Novembro (domingo)

Palco Beck’s



Palco Primavera



Palco Elo



Palco Bits



Auditório Barcelona



14h30-15h30: Júlia Mestre 16h00-17h00: Föllakzoid 17h30-18h30: Amaro Freitas 19h00-20h00: Hermeto Pascoal 20h30-22h00: Señor Coconut and His Orchestra

Primavera na cidade

Além dos shows dos dias 5 e 6, o Primavera Sound São Paulo também conta com mais de 30 atrações que irão se apresentar no Cine Joia, Audio e Palácio das Convenções Anhembi. O Primavera na cidade começa no dia 31 de outubro e vai até o dia 4 de novembro.





Entre os artirtas confirmados estão: Urias, Black Pantera, Ratos de Porão, FBC, Céu, Liniker, Boogarins, Jup do Bairro, Ana Frango Elétrico, DEEKAPZ, Sidoka e muitos outros.







Aqueles que compraram os ingressos Passaporte, válido para os dois dias no Distrito Anhembi, terão a chance de conferir os shows exclusivos do Primavera na Cidade gratuitamente. Os ingressos para o público geral estão disponíveis também pelo site “eventim”.