Confira o lineup com as atrações dos três dias do Lollapalooza 2023

O Lollapalooza Brasil, evento marcado para os dias 24, 25 e 26 de março de 2023 em São Paulo, anunciou, nesta quarta (19) o seu lineup com as atrações divididas por dias e começou sua venda de ingressos avulsos.



Mais cedo, o festival de música de Barcelona Primavera Sound, concorrente que faz sua estreia em São Paulo em novembro deste ano, também soltou novidades -anunciou as atrações separadas por horários e quem irá substituir a cantora Gal Costa, que deixou o lineup após uma cirurgia.

A décima edição do Lolla no país caprichou nas atrações principais e traz artistas gigantes atualmente, como Billie Eilish e Lil Nas X, além de promover o aguardado revival do Blink-182. Serão dois headliners por dia.



Na sexta (24), Eilish e Lil Nas X fecham o evento, que ainda tem nomes como Kali Uchis, bem aguardada em solo brasileiro, e Dominic Fike. O sábado (25) fica sob o comando de Tame Impala e o retorno do Blink, mas também promete shows grandes, como o da banda inglesa The 1975 e da carioca Ludmilla. Drake e Rosalía, que já fez uma passagem pelo Brasil neste ano, aparecem no topo do último dia. Tove Lo, Aurora e representantes nacionais como Os Paralamas do Sucesso e e L7nnon completam os escalados para fechar a edição.

Os ingressos para cada dia do festival estão sendo vendidos, no primeiro lote, por R$ 1.320 com as taxas. O Lolla Pass, que dá direito aos três dias de evento, sai por R$ 3.600 no valor do quarto lote, também com as taxas. Há opções de meia-entrada comum e social, além de desconto para clientes do Bradesco.



Veja, abaixo, quais atrações tocam em cada dia do festival.