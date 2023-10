Primos da Cida, Sr. Bonifácio, Folk´n Folks agitam o fim de semana em festival de Londrina

O Festival Beer & Beef começa nesta quinta-feira, dia 12, feriadão do Dia das Crianças e segue até o domingo, dia 15. O evento está em sua quarta edição e reúne diferentes opções de churrasco, cerveja e música.





A entrada é gratuita e a programação musical promete agitar o feriado dos londrinenses. Na quinta-feira, dia 12, o show começa com Trida e Suy, às 13h. Marcelo Sá se apresenta às 16h. Abrindo a noite, a banda Maximisa sobre ao palco às 19h e Bona Trio finaliza o primeiro dia do festival, com show às 21h.

Publicidade

Publicidade





Na sexta-feira, o Beer & Beef começa às 17h e o primeiro show é da banda Rock in Nobilis, que toca às 18h. Sr. Bonifácio começa a se apresentar às 20h30.





Sábado o festival começa às 12h e vai até à noite. Gui Moreno toca às 13h, Det Set às 16h, Double Minds às 19h e Folk´n Folks fecha o terceiro dia, com show às 21h.

Publicidade





No domingo, Marina Madi abre a programação musical às 13h, Primos da Cida sobe ao palco às 15h30, B-side toca às 17h30 e a banda Gata de Botas, que traz no repertório um tributo à Rita Lee, se apresenta às 19h30.





Na edição do ano anterior, o Beer & Beef recebeu 30 mil pessoas. Pensado para toda a família, o evento conta com espaço kids para quem quiser aproveitar o festival com as crianças e é petfriendly.

Publicidade





SERVIÇO

Beer & Beef

Publicidade

Local: Estacionamento Catuaí Shopping

Entrada gratuita

Publicidade

Quinta | 12/10 | a partir do meio-dia

Sexta | 13/10 | a partir das 17h​

Sábado | 14/10 | a partir do meio-dia​

Domingo | 15/10 | a partir do meio-dia​