Projeto CICLO apresenta minidocumentário e programação para dezembro

Na próxima sexta-feira (19), às 20h, o CICLO (Circuito de Artes e Conceitos de Londrina) fará uma live para o lançamento da programação da ação “Sedentos”, que irá ocorrer de 27 de novembro a 11 de dezembro na UniCesumar Londrina (Av. Santa Mônica, 450).

Na mesma ocasião, também será lançado o minidocumentário “CICLO na Concha”, um registro audiovisual da ação promovida pelo movimento no último dia 1º de maio, data de aniversário da Concha Acústica. Com o título “Eu te Darei o Céu Meu Bem”, a intervenção foi realizada pelo artista Danillo Villa. A live será transmitida pelo canal de Youtube do projeto.

A transmissão vai contar com a participação de Maria Fernanda Coelho e Patricia Braga Alves, sócias na Palipalan Arte e Cultura, entidade responsável pelo CICLO. As duas divulgarão a programação de “Sedentos”, a ação que marca a volta do movimento aos eventos presenciais.





De 27 de novembro a 11 de dezembro de 2021, o CICLO recebe a visita de Mario Biagini, diretor do Open Program/Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, acompanhado de parte do seu grupo de pesquisa teatral e convidados. Eles vêm à cidade para conduzir um workshop para atores, músicos e participantes da ação Cartão de Visitas, no biênio 2020/2021.





Os encontros culminarão na apresentação presencial do espetáculo “Sedentos”, inspirado em trechos da obra “A Grande Bebedeira”, do escritor surrealista francês René Daumal. A estreia acontece no dia 9 de dezembro, com reapresentação no dia 11, sempre às 20h, no estacionamento do Campus da UniCesumar em Londrina. Junto com a performance, também será exibida a instalação “Eu te Darei o Céu Meu Bem”, do artista Danillo Villa. Os eventos são gratuitos, abertos ao público.

Próximas ações





De 4 a 8 de dezembro, Biagini ministra um seminário para professores universitários e interessados em geral. No dia 6 de dezembro, às 11h, fará uma conferência no Espaço Vila Rica, abordando o seu trabalho no momento atual, como ele foi afetado pela pandemia e suas ideias para o futuro.





O evento será transmitido virtualmente, por meio da plataforma do Festival Internacional de Música de Londrina, parceiro institucional do CICLO. Outro ponto de destaque na programação é a parceira com o coletivo Ciranda da Paz para a realização do “Mural das Artes”, nos dias 4 e 5 de dezembro, no Jardim Nossa Senhora da Paz.





O Ciranda da Paz é um dos participantes da iniciativa Cartão de Visitas, juntamente com a Plenária de Mulheres Negras do Norte do Paraná, o projeto Brisa/Funcart e os estudantes indígenas ligados à CUIA (Comissão Universidade para os Índios), da Universidade Estadual de Londrina.





A ação “Sedentos” é uma realização da Palipalan Arte e Cultura, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Conta com patrocínio da Copel e UniCesumar, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio institucional da Superintendência Estadual de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura de Londrina; apoio da Visualitá Gestão em Design Estratégico; e parceria institucional com o Festival Internacional de Música de Londrina, Folha de Londrina e Espaço Vila Rica.





Registro





O minidocumentário “CICLO na Concha” registra todo o esforço para a realização de algo poético em meio ao caos instalado pela crise provocada pela pandemia. As imagens captadas pela RubroLab mostram toda a montagem da instalação artística idealizada por Danillo Villa, retratando a arte como veículo e instrumento na promoção do encantamento, em um momento difícil para todos e, em especial, para os trabalhadores da cultura. Uma faixa de tecido com a frase poética “Eu te Darei o Céu Meu Bem”, com 30 metros de comprimento, foi içada com um guindaste.





A ação também contou com uma iluminação cênica especial, que coloriu todo o espaço ao som da Valsa para Londrina, do compositor londrinense Arrigo Barnabé. O evento, que gerou 45 empregos temporários, contou com o patrocínio do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Londrina, e apoio da Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina, RubroLab e Bortolotto Transportes e Guindastes.





Histórico





Concebido antes da pandemia, o CICLO fez sua estreia em meados de 2020, no auge da crise sanitária, por meio de recursos próprios e com importantes parcerias nacionais e internacionais. Com uma programação atenta aos movimentos da sociedade e seu relacionamento com a arte e cultura, o CICLO demonstrou sua capacidade de realização e sua missão de contribuir no contágio positivo da beleza, do acolhimento e da sensibilidade em tempos tão duros.





Ainda em 2020, realizou um verdadeiro festival online com espetáculos, encontros e um evento ao ar livre, o Rever a Volta, com projeções no Edifício Julio Fuganti, no coração de Londrina. Em 2021, as atividades continuaram na forma de encontros virtuais entre os participantes do Cartão de Visitas e a realização do “CICLO na Concha”, com a intervenção artística “Eu te Darei o Céu”, assinada pelo artista plástico Danillo Villa no dia 01 de maio.





A vinda de Mario Biagini para Londrina marca o encerramento da primeira fase do Cartão de Visitas e direciona para a evolução do conceito da ação em 2022.