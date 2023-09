Ex-senador Alvaro Dias completa 55 anos com biografia escrita por jornalista londrinense

O ex-governador e ex-senador Alvaro Dias lança neste mês de setembro, quando completa 55 anos de vida pública, “A travessia de Alvaro Dias”, biografia escrita pelo jornalista José Antonio Pedriali. O livro narra bastidores e fatos desconhecidos de sua atuação política, do regime militar ao retorno e consolidação da democracia.





O lançamento será nesta quinta-feira (14), em Londrina, onde Alvaro elegeu-se vereador em 1968, pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro), partido de oposição ao regime militar. Desde então, foram 46 anos de mandato eletivo e oito dedicados a atividades partidárias e ao comando da Telepar, empresa de telefonia paranaense privatizada em 1998.

Alvaro Dias foi vereador, deputado estadual, deputado federal duas vezes, governador e senador por quatro mandatos, três deles consecutivos. Ele não conseguiu se reeleger no ano passado, e, desde então, mantém suspense se tentará novo mandato.





Nascido em Quatá (SP), em 1944, Alvaro mudou-se para Maringá aos 10 anos de idade, onde o pai formava uma fazenda de café, e em 1964, ano em que os militares depuseram o presidente João Goulart, iniciou o curso de História na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, embrião da Universidade Estadual de Londrina.

Segundo o autor, “A travessia de Alvaro Dias” é baseada em depoimentos do biografado e de pessoas que conviveram com ele e em ampla pesquisa documental e fotográfica.





O autor

José Antonio Pedriali é jornalista há 40 anos. Trabalhou, entre outros jornais, na Folha de Londrina, onde iniciou a carreira, Jornal da Tarde e O Estado de S. Paulo. É autor de 18 livros, entre eles “Fuga dos Andes” (Record, 2009) e “José Hosken de Novaes, o homem que não se corrompeu” (Casa Itália, 2022). Nascido em Londrina, acompanha a carreira de Alvaro Dias desde a adolescência, tendo assistido aos discursos dele quando disputou a eleição para vereador.







SERVIÇO

A Travessia de Alvaro Dias

Editora Casa Itália

352 páginas

Dimensões: 18,5 X 25 cm

Preço: R$ 50

Lançamento: 14 de setembro, a partir das 19 horas, no anfiteatro do Hotel Crystal (Rua Quintino Bocaiúva, 15 – Londrina).

Onde comprar: www.estanntevirtual.com.br





