Projeto Ópera Viva: Londrina terá concertos quinzenais em espaços abertos e fechados

Projeto Ópera Viva terá lançamento oficial neste sábado (22) no Espaço Villa Rica

A ópera é considerada um dos níveis mais elevados de expressão musical, sendo uma forma de arte que combina música, teatro e elementos visuais. Promover o acesso à ópera enriquece a sociedade, tornando-a mais inclusiva e culturalmente diversa. Foi com esse objetivo que nasceu o projeto Ópera Viva, idealizado pelas cantoras Edineia Oliveira e Gisela Strass.

Com extensa vivência no canto lírico e atuação internacional, as mezzosopranos Edineia e Gisela comandam neste sábado (22), o lançamento do que promete ser algo disruptivo em Londrina e região: o primeiro concerto do Ópera Viva, um espetáculo que inicia às 20 horas, no Espaço Villa Rica, e que trará um repertório convidativo com peças musicais mais conhecidas como “Vissi d’arte", da ópera Tosca, de Puccini, “Mon coeur s’ouvre ta voix", da ópera Samson et Dalila, de Saint-Saëns, e o coro "Va, pensiero", da ópera Nabucco, de Verdi.





Toda a apresentação, com cerca de 90 minutos de duração, será acompanhada no piano por Clarice Ortigara, uma das mais expressivas pianistas brasileiras. Além de Edineia e Gisela, participam do espetáculo de estreia a soprano Elaine Morais e o coro Ópera Viva. O repertório será apresentado de forma leve, com explicações sobre as obras para uma maior aproximação do público. Os ingressos custam R$ 70 inteira e R$ 35 a meia entrada e estão à venda pelo link http://villarica.com.br/opera.

