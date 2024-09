Rolândia recebe a terceira edição do Festival Vozes da Terra neste sábado

Com a proposta de promover uma tarde cultural comunitária, acontece neste sábado (28) a terceira edição do Festival Vozes da Terra, na Fazenda Bimini, em Rolândia. O evento começa às 15 horas, com taxa de entrada a R$ 5,00 (os organizadores sugerem que cada participante leve banquinho ou cadeira de praia, lanche, água e repelente).







Organizado por Keidma Juliana e Daniel Steidle, a Escola Toque di Mestre e Fazenda Bimini se uniram e promovem uma programação artística diversificada, com grupos locais, e atividades relacionadas às temáticas socioambientais e de agroecologia.

“A nossa intenção é promover cada vez mais a conexão entre arte e natureza por meio da integração comunitária e tem sido muito satisfatório ver o envolvimento da nossa comunidade”, destaca a cantora e educadora musical Keidma Juliana.





Já o educador ambiental Daniel Steidle ressalta o poder transformador da arte: “É admirável o quanto a arte tem o poder de tocar no mais íntimo de cada um e fomentar verdadeiros ‘tratados de paz’ que beneficiam a convivência comum’”.

Para esta edição, o evento irá contar com a participação do Coral da IPB (Igreja Presbiteriana do Brasil) de Rolândia, o Coral Infantil da ONG SOAME, dos instrumentistas Cleverson Perciliano, Roger Andrey e da cantora Keidma Juliana, que recentemente participou da gravação do filme “Quase Inverno”, do cineasta Rodrigo Grota, filmando na Fazenda Bimini.





Além da programação cultural, serão realizadas pequenas palestras com Guilherme Peraro e Eduardo Carriça sobre economia criativa e agronegócio. Uma intervenção da Associação Vera Karatê também integra o festival. Após a programação cultural, o público será convidado a fazer um piquenique no gramado da fazenda. (Com assessoria de imprensa)

SERVIÇO:





3º Festival Vozes da Terra

Quando: Sábado (28/09), às 15 horas

Onde: Fazenda Bimini (Rodovia PR 170, KM 10), em Rolândia

Quanto: R$ 5,00