Shopping de Londrina será palco de danças e sede de encontro de cães neste final de semana

O Boulevard servirá como sede de diversas atrações para toda a família neste final de semana em Londrina. A partir desta quinta-feira até domingo (2), o local receberá várias escolas de dança para apresentações coreografadas em um palco montado na praça de alimentação. A parceria com a Nadia Essada Escola de Dança vai oferecer entretenimento e diversão para o público visitante com o objetivo de divulgar a arte da dança.





A abertura oficial será na quinta-feira (30), das 19h30 às 20h30, promovida pelos integrantes da Nadia Essada Escola de Dança com coreografias do Espetáculo Heal The Word. Todas as trilhas utilizadas na apresentação serão de Michael Jackson.

Na sexta-feira (31) a Mostra de Dança contará com participação de escolas convidadas, das 19h30 às 20h30. No sábado (1) e domingo (2) o evento continua com apresentações de grupos locais e da região em três horários: 14h30 às 15h30; 16h30 às 17h30; e 19h30 às 20h30.





Nesses dias, vários estilos de dança serão apresentados, entre eles Ballet Clássico, Jazz Dance, Dança Contemporânea, Dança de Salão, Dança do Ventre, entre outros. As apresentações são todas gratuitas.