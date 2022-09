Vai no Lollapalooza 2023? Pré-venda de ingressos começou nesta sexta

Lollapalooza 2023 será nos dias 24, 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos em São Paulo





Vai no Lollapalooza 2023? A pré-venda de ingressos para a 10ª edição do festival começou nesta sexta-feira (16) e segue até terça-feira (20). Neste primeiro momento, conforme o site do Lolla, a venda é exclusiva para clientes Bradesco. Quem garantir nessas datas, terá 15% de desconto na compra dos ingressos para três dias do evento. A venda para o público geral inicia na quarta-feira (21). Veja mais no site do Lolla.

Publicidade

Publicidade





Até a publicação desta matéria, o ingresso válido para um dos dias do festival, conhecido como Lolla Day, não estava disponível no site. Estão disponíveis apenas pacotes para três dias de evento, que são os seguintes:





Lolla Pass: dá acesso aos 3 dias do festival (sexta, sábado e domingo). Está disponível a partir de R$ 900.

Publicidade

Publicidade





Lolla Lounge Pass: dá acesso aos 3 dias do festival e à área Lolla Lounge. Translado, open bar e food e outros benefícios. A partir de R$ 1.620.





Lolla Comfort Pass: dá acesso aos três dias do evento e é ideal para quem busca conforto. Além de ter acesso ao festival, também pode entrar na área exclusiva Lolla Comfort by next com bares, cashback para alimentos, bebidas e outros, além de poder usufruir de pontos de descanso. A partir de R$ 3.700.





Veja como foi o Lolla 2022: