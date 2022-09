Vendas para o Lollapalooza Brasil 2023 começaram!

Poucos minutos após o começo das vendas, mais de 30 mil pessoas estavam aguardando para conseguir seu ingresso. Um dos pacotes, o Lolla Lounge Pass, já se encontra esgotado, então, é bom não enrolar para garantir presença no evento que acontece nos dias 24, 25 e 26 de março de 2023, no autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo.

O Lollapalooza Brasil 2023 abriu a venda de ingressos para o público geral nesta quarta-feira (21), às 12h (horário de Brasília), no site da Tickets For Fun. Por enquanto, o evento ainda não liberou o line-up, e os ingressos disponíveis são pacotes para os três dias de festival, ou seja, o Lolla Day, que é válido para apenas um dos dias, ainda não está disponível.

Onde comprar ingresso para o Lollapalooza Brasil 2023?

Tipos de ingressos do Lollapalooza e preços





Lolla Pass (A partir de R$ 900): Dá acesso aos 3 dias de festival (sexta, sábado e domingo).

Lolla Comfort Pass (A partir de R$ 1.620): Ingresso pra quem busca conforto durante os 3 dias de festival. Dá acesso ao festival e a área exclusiva Lolla Comfort by next com pontos de descanso, bares e cashback para alimentos, bebida e mercadorias

Lolla Lounge Pass (a partir de R$ 3700): Este pacote infelizmente já está esgotado, mas para quem não conhece, o Lolla Lounge Pass é uma experiência premium durante os três dias de festival. Com open bar e food, traslado de ida e volta e mais benefícios.





Lolla Day: Dá acesso a um dia (sexta, sábado ou domingo – a definir de acordo com a escolha do comprador) e ainda não foi liberado.





