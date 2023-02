Bruno Gaga aperta o botão da desistência e deixa o BBB 23

Bruno Gaga apertou o botão da desistência na tarde desta sexta-feira (17) e deixou o BBB 23. O brother surpreendeu os brothers com sua atitude horas depois da finalização da Prova de Resistência para definir o próximo líder da casa.





"Foi meu ápice, eu não estava aguentando mais. Eu estava me sentindo perdido dentro de mim. Eu estava muito mal dentro de mim. Estava com saudades dos meus pais, da minha família. Cheguei no meu limite. Eu não estava conseguindo ser eu. Isso me dói muito. Eu estava sofrendo muito", comunicou aos participantes.



Alguns brothers estavam na piscina quando ouviram alguém apertar o botão da desistência. Os participantes ficaram desesperados e correram até a sala para acolherem Bruno Gaga. "Só quero estar com meus pais agora e minha família. Eu peço desculpas a qualquer pessoa aqui, mas meu sentimento com essa pressão psicológica, medo, insegurança", disse Bruno.





Os participantes consolam o brother após a decisão de deixar a casa. Em seguida, Bruno é chamado ao confessionário e os brothers aplaudem sua trajetória no programa.

O Big Boss fez um anúncio para os participantes alguns minutos após Bruno entrar no confessionário. "Atenção! Como vocês já perceberam, o BBB é jogo para os fortes. Agora vocês têm menos uma pessoa para concorrer ao prêmio. Coloquem as coisas do Bruno na despensa, e jogo que segue."





Assista:

