Flávia Viana é a terceira apresentadora a sair do TV Fama em menos de 1 ano

Flávia Viana, 38, anunciou nesta segunda-feira (14) que não vai mais apresentar o TV Fama (RedeTV!). Segundo publicou nas redes sociais, o afastamento do programa partiu da vontade dela, que pretende se dedicar a projetos pessoais.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A ex-BBB estava no comando da atração desde junho do ano passado, quando foi anunciada ao lado do marido, Marcelo Zangrandi, como reforço no quadro de apresentadores. Zangrandi permanece no programa, bem como Alinne Prado, que está na função desde abril de 2021.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Prado é a única remanescente do trio que comandou o TV Fama após sua reformulação. Além dela, estavam Julio Rocha e Lígia Mendes, que também deixaram a atração a pedido entre maio e junho, com diferença de pouco menos de um mês.





Com 20 anos no ar, o programa era apresentado desde a estreia por Nelson Rubens, do bordão "ok, ok, ok". Dentre os demais nomes que comandaram o programa, destaca-se Flávia Noronha, que passou cerca de 11 anos como coapresentadora. Ambos foram dispensados durante a reformulação.





"Vivendo essa história há quase um ano com a família do TV Fama, ao vivo, fazendo o que eu amo e ao lado de quem eu amo, Marcelo Zangrandi, venho através desta mensagem comunicar minha saída do TV Fama para assumir novos projetos", contou Viana nas redes sociais.

Continua depois da publicidade





"O programa continuará sob o comando do Marcelo ao lado de Alinne Prado, que admiro muito", afirmou. "Portanto tenho certeza que estará em ótimas mãos."





Ela frisou que a relação com a emissora terminou bem. "Agradeço à RedeTV! pelo carinho e profissionalismo, e por manterem suas portas abertas para mim para um futuro retorno", disse. "Continuaremos com uma ótima relação. Em breve estaremos juntos novamente."





O perfil oficial do programa no Instagram fez uma homenagem à agora ex-apresentadora. "Obrigado por tudo, Flávia Viana", diz o texto que acompanha uma foto dela nos bastidores. "Boa sorte nos próximos desafios. As portas do nosso estúdio estarão sempre abertas para você."





"Amo muito vocês!", respondeu Flávia. "Aprendi muito aí com cada um e com certeza continuarei aprendendo! Vocês são amor, respeito e generosidade e ficarão para sempre no meu coração! Agora vão com tudo que o show não pode parar. Estarei aqui acompanhando tudinho de casa, as notícias e entrevistas dos famosos!"