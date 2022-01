Gil do Vigor renova contrato com a Globo e decide adiar volta ao doutorado

O economista Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor do BBB 21, anunciou nesta quinta-feira (19), em suas redes sociais a renovação de seu contrato com a Globo. Com isso, ele decidiu não retornar ao doutorado que faz nos Estados Unidos, deixando para o segundo semestre.

"Estou olhando para dentro de mim, assim como aconselho a todos fazerem. Agora eu escolhi me dar as férias que nunca tive. Escolhi ficar este semestre no Brasil, finalizar meus trabalhos, e então, voltar para meu PhD no próximo semestre, sabendo que finalmente poderei me dedicar integralmente aos meus estudos", afirma ele.

Em seu Instagram, Gil deixou claro que não é uma desistência do curso iniciado no ano passado. "Ainda tenho muitos planos pela frente aqui no Brasil e também nos 'states' com meu PhD", disse ele. "Jamais cogitaria desistir de um dos maiores sonhos da minha vida, pois foi através da educação que a minha vida se transformou."





Com uma foto ostentando seu crachá de funcionário da Globo, ele comemorou ainda a renovação de seu contrato. "A renovação veio aí, Brasil", celebrou. "Tudo que tenho vivido tem ampliado meus horizontes e estou muito grato por estar no meio de pessoas tão incríveis e talentosas e poder, de alguma forma, contribuir com meu conhecimento."





Apesar de não ter chegado à final do BBB 21, no ano passado, Gil acabou se tornando um dos participantes mais populares e queridos pelo público. Além de acumular campanhas publicitárias, ele tem um quadro no Mais Você (Globo), de Ana Maria Braga, onde dá dicas sobre economia.

