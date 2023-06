MasterChef Brasil: Diego é eliminado após entregar receita com frango cru

O carioca Diego não resistiu à sua primeira prova de eliminação e deixou o MasterChef Brasil na noite dessa terça-feira (13). Durante o desafio, ele acabou entregando um trio de coxas creme com frango cru, o que rendeu críticas dos jurados. “Eu estou muito triste de você ir embora hoje. Você sabe cozinhar muito mais do que isso, mas o jogo é assim e o resultado é que fala”, disse Erick Jacquinminutos antes de abraçar o participante e presenteá-lo com uma flor.

Em entrevista para Band, o ex-militar desabafou. “Foi péssimo ouvir que os três pratos eram os piores [dele, da Camila e do Emanuel], que aquilo não parecia uma coxa creme, que não tinha sabor. A gente cozinha com amor, com carinho pela comida, então não entregar da forma que você queria e ouvir isso, dói”.