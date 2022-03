Confira sugestões de filmes para aprender sobre finanças pessoais

Através do entretenimento, é possível aprender de tudo, até de finanças pessoais. É uma forma leve e divertida de pensar sobre o assunto e pode inspirar os que assistem. É possível aprender sobre vários tipos de tópicos no mundo das finanças e administrar melhor o dinheiro, tanto nos negócios, quanto na vida pessoal. Os filmes podem também motivar os espectadores a se identificarem com as personagens e procurar mais informações sobre o tema.

A comédia romântica Os Delírios de Consumo de Becky Bloom mostra os problemas gerados pela falta de planejamento financeiro. A protagonista acaba se tornando uma consumidora compulsiva, apesar de ser uma jornalista que ensina pessoas a administrar suas finanças. O filme faz pensar sobre o controle financeiro e distinguir o que é realmente necessário do consumo supérfluo.

À Procura da Felicidade é um filme inspirador que retrata uma história verídica de um morador de rua que se tornou um grande empresário. Ele é um pai solteiro, com um filho para criar, e passa por uma série de obstáculos em sua vida. O negócio que ele investe não dá certo, e tem que correr atrás do prejuízo. Com muito esforço e perseverança, ele consegue um estágio em uma corretora de ações, conseguindo dar uma guinada em sua vida profissional.





Outro filme que pode levar à reflexão é As Loucuras de Dick e Jane. O casal vive uma vida financeiramente confortável, até que Dick é demitido de seu trabalho. Começam então a acumular dívidas, e o casal chega ao extremo de roubar bancos. Exageros à parte, o filme demonstra que é preciso ter uma reserva de emergência para os imprevistos.





Outro filme engraçado é o brasileiro Até que a Sorte nos Separe. O ator Leandro Hassum faz o protagonista. Apesar de a família ganhar na loteria, eles gastam tudo com viagens, festas e muita ostentação em tudo que compram. Quando percebem que faliram, tem que contar com a ajuda de um vizinho para reorganizar a vida econômica da família.

Muitos brasileiros passam por situações parecidas de gastos a mais do que podem que os levam a contrair dívidas, e precisam de consultores financeiros para conseguir se reestruturar. Para quem se encontra nessa situação, é importante fazer um planejamento para sanar o problema, como adquirir um empréstimo pessoal. É possível também tentar negociar as dívidas e conseguir um desconto para arrematá-las. Enxugar os gastos para apenas o essencial é um bom caminho inicial, e estabelecer metas para conseguir readequar as finanças.