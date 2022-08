Final de ‘Minions 2’ é alterado por censura na China

O final do filme “Minions 2: A Origem de Gru”, que estreou no Brasil dia 30 de junho, chegou em terras chinesas apenas na última sexta-feira (19). No entanto, teve seu final alterado por censores chineses, segundo os espectadores em aplicativos como o Weibo, rede social da China.

Na obra original, o filme mostra os anti-heróis Gru e seu mentor Wild Knuckles cavalgando no pôr do sol, após esse último fingir sua morte.

Já na versão chinesa, o final é mostrado em imagens estáticas a informação em que Knuckles pegou “20 anos de prisão” por roubo e descobriu seu “amor” pelo teatro. Gru virou um tipo mocinho e diz que a “maior realização da sua vida é ser pai de suas três filhas”.

A mudança foi realizada para transmitir uma ideia “pró-lei” e a citação de ter três filhas está em linha com a nova política do governo de incentivar os casais a terem três crianças, estimulando a natalidade para fazer voltar a crescer a população do país.

Muitos usuários classificaram a inserção das imagens estáticas como "uma apresentação de PowerPoint", dada a qualidade ruim das imagens criadas em relação ao resto do filme.

Essa não é a primeira vez que um filme de Hollywood sofreu alterações por ordem dos censores. No ano passado, os espectadores chineses perceberam que o filme "Clube da Luta", lançado em 1999, teve o final alterado para ser "politicamente correto".

Não houve comentários oficiais dos produtores ou distribuidores do filme nem do governo de Pequim sobre o assunto.