Valentina Francavilla, ex Programa do Ratinho, deixa A Fazenda 13

A ex-assistente de palco do Ratinho Valentina Francavilla foi a nona peoa eliminada na 13ª edição de A Fazenda (Record) do reality com 15,38%, na noite desta quinta-feira (18). Ela perdeu a disputa na preferência do público para a ex-banheira do Gugu Solange Gomes e a ex-panicat Aline Mineiro.

Valentina disse para Adriane Galisteu que nunca pensou que chegaria tão longe no jogo. "Estou com tanta saudade do meu filho, só tenho a agradecer a você porque foi um programa que mudou a minha vida. Me superei muito como ser humano aqui", disse.

Solange foi a primeira peoa a receber uma nova chance de voltar para o jogo com 38,44%. Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação. "Obrigada, Brasil", disse Solange, chorando.





Solange foi recebida aos gritos por Rico que a abraçou, enquanto os outros peões batiam palma. Depois, Mileide, Bil, Sthe e Marina abraçaram a peoa.





Aline foi a segunda peoa salva com 46,18% dos votos do público. Antes de entrar na sede, ela bateu na porta e Mileide perguntou: "É a Aline? Abre a porta para ela". Rico abriu a porta, começou a gritar e abraçou a peoa. Depois, Marina e Solange se juntaram à comemoração. Bil, Sthe e Gui Araújo se levantaram do sofá para dar parabéns.

Na cozinha, Solange não perdeu a oportunidade de alfinetar Dayane e falou para Rico: "Viu, quem tira é o público."