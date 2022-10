Londrina vai sediar 8ª Etapa do Superbike Brasil neste domingo

No próximo domingo (23), Londrina sediará a 8ª Etapa do Superbike Brasil 2022, que irá ocorrer no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na zona norte, a partir das 9h. Essa é a quarta vez que o evento é sediado na cidade e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla até este sábado (22).





Os critérios de divisão são a idade do piloto ou o tipo de moto. Os representantes de Londrina são os pilotos Felipe Gonçalves, correndo na categoria SuperSport 600, e Juracy Black, líder e grande aposta da categoria SuperBike Light Master.





O evento conta com o apoio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina). Os ingressos para o evento ainda estão disponíveis para venda, com valores entre R$ 30 (ingresso meia-entrada) e R$ 132 (ingresso e camiseta oficial),havendo a possibilidade de incluir, na compra on-line, o pagamento do estacionamento. Aqueles que não conseguirem assistir ao SuperBike presencialmente, ainda poderão acompanhar ao vivo pela transmissão no canal do Youtube da competição.