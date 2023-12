Após rescindir com SM, Londrina E.C negocia com dois grupos de investidores

As conversas são tratadas ainda de forma sigilosa, mas alguns detalhes devem ser repassados pelo presidente Getúlio Castilho, que irá conceder uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (13) a tarde, no VGD. O LEC procura um novo gestor para assumir de imediato o futebol alviceleste e que pode se transformar no futuro em um possível interessado na SAF (Sociedade Anônima do Futebol).







Um dos grupos é liderado por Guilherme Bellintani, presidente do Bahia entre 2018 e 2023. Bellintani tem uma empresa de assessoria esportiva e recentemente negociou com o Santa Cruz a possível compra da SAF do time pernambucano. O empresário, que lidera um grupo de investidores, se reuniu com a diretoria do LEC na manhã de terça-feira (12), em um hotel no centro da cidade.

Ainda como presidente do Bahia, Bellintani visitou o CT da SM Sports e até chegou a negociar com Sérgio Malucelli a compra do centro de treinamentos, mas não houve acordo em relação aos valores. Foi na gestão de Bellintani que o Bahia negociou a sua SAF com o grupo Manchester City.





O outro grupo seria ligado a empresários do futebol paulista. A FOLHA apurou que esta proposta teria agradado mais ao LEC, sobretudo pelo projeto esportivo apresentado.