Na estreia de Claudinei Oliveira, Londrina EC busca recomeço na Série C

Depois de uma semana agitada com a demissão surpreendente do técnico Emerson Ávila, o Londrina busca um novo recomeço na Série C a partir deste domingo (19).





O jogo contra o São Bernardo marca a estreia de Claudinei Oliveira, que chega com currículo e experiência para tentar levar o Alviceleste de volta à Série B. A partida, válida pela quinta rodada, começa às 16h30, no estádio do Café.

A troca no comando, justamente após a primeira vitória no Brasileiro, foi justificada pela direção de futebol como uma mudança de rota e um novo planejamento. A escolha por Claudinei Oliveira passou pela sua trajetória em grandes clubes das Séries A e B e histórico de acessos .





"A troca de treinador é o momento chave em qualquer processo de gestão de futebol e talvez seja o momento mais importante neste processo. Nós desenhamos com muito critério quais as características que precisávamos para que o treinador estivesse alinhado com o nosso projeto técnico a partir de agora", comentou o executivo de futebol, Luiz Kriwat.

Claudinei Oliveira assume o Londrina com apenas cinco pontos em quatro jogos e ocupando a 10ª colocação. Chega com a missão de levar o time para a segunda fase e depois lutar pelo acesso. Oliveira subiu o Avaí duas vezes para a Série A, mas jamais trabalhou em uma Série C.





"Sabemos que é uma competição com características próprias e mais curta que a Série B. Mas que te dá a oportunidade de oscilar e evoluir para chegar forte na momento decisivo, que é a segunda fase. Estou muito confiante que podemos fazer um grande trabalho aqui no Londrina", frisou Claudinei Oliveira .





