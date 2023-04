Athletico empata é campeão paranaense em cima do F.C Cascavel, após campanha histórica

Foi o encerramento de uma campanha histórica! O Athletico é campeão invicto do Campeonato Paranaense 2023. Título confirmado neste domingo de Páscoa, com o empate em 0 a 0 com o FC Cascavel, em meio ao Caldeirão lotado.



E se a conquista não veio com mais uma vitória, ela foi confirmada com uma marca deste Furacão: a defesa mais uma vez imbatível. Foi assim em dez dos 17 jogos do Rubro-Negro neste Estadual, que terminou com apenas nove gols sofridos pelo time athleticano.



Em sua centésima participação no Campeonato Paranaense, o Athletico conquista o seu 27º título. O quarto de forma invicta. Um feito que não se repetia desde 1936, quando o time liderado por Caju havia conquistado o troféu sem conhecer uma derrota sequer.



E se há 28 anos, um domingo de Páscoa representou o renascimento do Furacão em meio a uma grande tristeza, desta vez ele marca o domínio absoluto do futebol paranaense. E a certeza de que mais uma temporada vitoriosa está só começando!







O JOGO

O Athletico buscou o gol insistentemente desde o começo da partida. Terans quase marcou de falta. Pablo fez a bola raspar a trave após receber um ótimo passe de Fernandinho.





O camisa 5 também esteve perto de marcar por duas vezes, em um chute rasteiro de fora da área e em uma cabeçada, mas parou em grandes defesas do goleiro do Cascavel.

No segundo tempo, o adversário também ameaçou, mas não conseguiu superar um paredão chamado Bento à frente da meta.





Pelo lado rubro-negro, as chances continuaram aparecendo, com Vitor Roque, Alex Santana, Fernandinho… E Thiago Heleno por pouco não marcou um golaço, em uma bomba de fora da área que o goleiro defendeu.

O gol desta vez não saiu. Mas o Athletico já estava em vantagem no confronto final, após o triunfo por 2 a 1 na primeira partida. O troféu é rubro-negro!