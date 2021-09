Barcelona começa era pós-Messi na Champions com derrota para o Bayern

No Camp Nou, muitos torcedores usavam a camisa 10 do Barcelona com o nome de Lionel Messi nesta terça-feira (14). Pela primeira vez desde a temporada 2002/2003, entretanto, o clube catalão disputa uma Champions League sem poder contar com o craque argentino. Diante do Bayern de Munique, os espanhóis perderam por 3 a 0.



Thomas Müller, aos 34 do primeiro tempo, e Robert Lewandowski, aos 11 e aos 40 do segundo, fizeram os gols da partida, válida pelo Grupo E, em que os alemães tiveram domínio. Os donos da casa criaram poucas chances claras e ainda tiveram dificuldade para ter o controle da bola, uma das principais características do time com Messi.





Foi mais uma etapa da nova era vivida pelo time espanhol desde que o argentino deixou o clube, que enfrenta uma grave crise financeira e não teve condições de manter o astro em seu elenco. Em julho, ele acertou com o Paris Saint-Germain, encerrando sua passagem pela Catalunha, onde chegou em 2000.

O casamento entre clube e ídolo começou a ruir justamente após um confronto entre Barcelona e Bayern. Pelas quartas de final da Champions em 2020, os alemães golearam os espanhóis por 8 a 2, no Estádio da Luz, em Lisboa, resultado que motivou Messi a pedir para deixar o time catalão.





Na época, a intenção dele era ir para o Manchester City, mas os ingleses não aceitaram pagar o valor da multa cobrado pelo Barça, 700 milhões de euros (R$ 4,3 bilhões em valores atuais). No fim, ele acabou se transferindo de graça para o PSG após seu vínculo com o Barcelona chegar ao fim.





Nesta quarta-feira (15), Lionel Messi vai estrear na Champions com a camisa do PSG diante do Club Brugge, no Jan Breydel Stadium, na Bélgica. O canal TNT e o serviço de streaming HBO Max exibem o confronto.





O Barcelona volta a campo pelo principal torneio de clubes da Europa no dia 29, quando vai enfrentar o Benfica, em Portugal. No mesmo dia, o Bayern de Munique recebe o Dínamo de Kiev.





Primeira rodada da fase de grupos da Champions





Terça (14)





Young Boys (SUI) 2x1 Manchester United (ING)

Sevilla 1x1 Red Bull Salzburg (AUS)

Barcelona (ESP) 0x3 Bayern de Munique (ALE)

Chelsea (ING) 1x0 Zenit (RUS)

Malmo (SUE) 0x3 Juventus (ITA)

Villarreal (ESP) 2x2 Atalanta (ITA)

Dínamo de Kiev (UCR) 0x0 Benfica (POR)

Lille (FRA) 0x0 Wolfsburg (ALE)





Quarta (15)





13h45 - Besiktas (TUR) x Borussia Dortmund (ALE) - TNT e HBO Max

13h45 - Sheriff (MDA) x Shakthar Donetsk (UCR) - Space e HBO Max

16h - Brugge (BEL) x PSG (FRA) - TNT e HBO Max

16h - Inter de Milão (ITA) x Real Madrid (ESP) - Space e HBO Max

16h - Liverpool (ING) x Milan (ITA) - HBO Max

16h - Manchester City x RB Leipzig (ALE) - HBO Max

16h - Atlético de Madrid (ESP) x Porto (POR) - HBO Max

16h - Sporting (POR) x Ajax (HOL) - HBO Max