Campeonato Paranaense define classificados para a Copa do Brasil e Série D

Com o fechamento das quartas de final do Campeonato Paranaense, o futebol do Paraná já tem definido os seus representantes na Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro do ano que vem.





Em sétimo lugar na classificação geral, o Londrina só jogará a Copa do Brasil em 2025 dependendo de uma combinação de fatores.



O último classificado para a semifinal do Paranaense é o Operário que, na segunda-feira (11) à noite venceu o Azuriz por 1 a 0, no Germano Krüger, e vai enfrentar o Athletico na semifinal.





O primeiro jogo será sábado (16), às 16h, em Ponta Grossa. O outro confronto será entre Coritiba e Maringá, no domingo (17), às 19h30, no Willie Davids. Os jogos da volta agendados para os dias 27 e 28.



Com isso, os representantes do Paraná, que tem direito a cinco vagas, na Copa do Brasil serão Athletico, Coritiba, Maringá, Operário e FC Cascavel, que terminou em quinto lugar na classificação geral. O Londrina foi o sétimo colocado, com 17 pontos, e está fora da competição nacional em 2025.





A única forma do Tubarão disputar a Copa do Brasil é no caso de abrirem mais duas vagas via Estadual. Para isso acontecer, o Athletico teria que se classificar para a próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro ou terminar entre os oito primeiros do Nacional.





Neste cenário, o Rubro-negro entraria direto na terceira fase da Copa do Brasil e abriria uma vaga para o sexto colocado do Paranaense, o Azuriz.





