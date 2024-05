Londrina vai receber o maior evento de fisiculturismo do mundo; veja como participar

Grandes nomes do fisiculturismo estarão reunidos em Londrina dia 12 de maio para um espetáculo onde se testam os limites do físico batalhando pelo título de melhor da noite, o ‘Overall’. O evento será sediado no Buffet Planalto (avenida Tiradentes, 6429 – ao lado do Parque Ney Braga) e apresentará o show amador aberto à participação pública.







As inscrições podem ser feitas dia 11 de maio das 13 às 18 horas no mesmo endereço ou já no site www.musclecontestinternational.com.

O show amador da NPC WorldWide, atualmente a maior promotora de fisiculturismo do mundo, é realizado pela MuscleContest e é qualificador para os grandes campeonatos de cartão profissional onde o atleta batalha para ganhar o seu título e, posteriormente, uma vaga no Olympia em Las Vegas - NV, a Copa do Mundo do Fisiculturismo.





Com início às 9 da manhã, o grande público pode prestigiar o evento pagando meia-entrada solidária (+1 kg de alimento) ou através de apresentação da carteira de estudante. Preços meia-entrada: R$ 90 regular, R$ 120 VIP.





Com este evento, a NPC MuscleContest Internacional coloca Londrina em sua rota de shows pelo mundo, comprovando sua relevância no esporte.