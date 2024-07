Circuito Unimed Inspira está com inscrições abertas para a etapa Night

A Corrida Unimed Inspira 2024 está com inscrições para a Etapa Night que acontece no dia 24 de agosto a partir das 19h30. Neste ano, as largadas e a arena serão em frente à Prefeitura de Londrina, na avenida Duque de Caxias, 635.





As modalidades dessa edição são as corridas de quatro quilômetros, oito quilômetros ou Kangoo Jumps (quatro quilômetros).





As inscrições estão divididas em dois lotes e podem ser feitas pelo site do evento até o dia 31 de julho. O valor para cooperados e clientes da Unimed Londrina é de R$ 89,90 (mais taxa de serviço) e, para os demais participantes, R$ 99,90 (mais taxa de serviço). Após essa data, o valor segue a precificação do segundo lote.

Além da prova, o evento contará com a presença da banda Live N Beats, assim como de um DJ e tambores coloridos iluminados.



Dayane Santana, gerente de Marketing e Comunicação da Unimed Londrina, ressalta que a prova noturna da Cooperativa promete ser diferenciada.





“O número de corridas na cidade tem aumentado e, por isso, buscamos melhorar e inovar a experiência dos nossos atletas trazendo kit com itens de boa qualidade, arena com iluminação diferenciada e até uma banda para animar a galera! Mais uma vez, acredito que vamos surpreender”, destaca.





O kit de cada participante terá camiseta, mochila reforçada, número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação (pós-prova). A retirada deve ser feita na Decathlon do Catuaí Shopping Londrina, no dia 23 de agosto, das 10h às 20h, e no dia 24 de agosto, das 10h às 15h.