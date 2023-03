Clubes voltam a se reunir na CBF deve definir direitos de transmissão da Série B

Os clubes da Série B voltam a se reunir nesta terça-feira (7) na CBF e a pauta principal são os direitos de transmissão da competição e os valores que serão repassados aos participantes.





No Congresso Técnico realizado no mês passado, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, garantiu que traria uma solução no encontro desta terça.



A Série B vive uma indefinição sobre os direitos de transmissão desde o fim do ano passado, quando venceu o contrato com a TV Globo. Não houve acordo para uma renovação e a CBF abriu uma licitação para receber propostas.





No entanto, as ofertas foram poucas e com valores bem inferiores aos R$ 200 milhões que a Globo destinava por temporada no Brasileiro.

As incertezas geraram muita preocupação entre os 20 participantes e até uma certa cobrança dos clubes na CBF.





No último encontro com os dirigentes, Ednaldo Rodrigues garantiu que caso as propostas fossem inferiores ao contrato com a Globo, a CBF bancaria a diferença e os clubes teriam, no mínimo, os mesmo valores recebidos em 2022, algo em torno de R$ 8 milhões.







