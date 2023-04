Depois da goleada em Chapecó, Londrina EC quer retomar bom futebol em Salvador

O Londrina espera ter tirado lições da derrota para a Chapecoense para o duelo desta sexta-feira (28) contra o Vitória, em Salvador.





Os jogadores reconhecem que o time foi mal em Santa Catarina, mas acreditam que é possível já reagir neste próximo confronto, válido pela terceira rodada da Série B.



Publicidade

Publicidade





Diante do rubro-negro baiano, o LEC deve encontrar um ambiente bem mais hostil do que em Chapecó. O Vitória vai embalado após duas rodadas e o Barradão deve receber mais de 20 mil torcedores.





"Foi uma partida em que fomos muito mal e todos sabem disso. Reuni com todos e falei que um jogo como este não poderia acontecer mais", frisou o capitão João Paulo, em entrevista coletiva na quarta-feira, no CT da SM Sports. "Sexta tem outra batalha, jogo difícil, mas vamos lá para buscar os três pontos".



Publicidade





Um dos mais experientes do elenco, João Paulo fez coro com o técnico Alexandre Gallo de que o Londrina é um time em reconstrução e por isso as oscilações são normais. O volante rechaçou as críticas ao setor de meio-campo, que não teve bom desempenho em Chapecó.





"No primeiro jogo todo mundo elogiou. Meio-campo forte, que marca muito e quando perde ninguém presta, é sempre assim. Mas tenho certeza de que neste próximo jogo será diferente e todos vão elogiar o meio-campo novamente", frisou.





"O time vai oscilar, está se reconstruindo, é normal. A partir da quinta, sexta rodada estará bem mais encaixado e vamos dar muitas alegrias ao torcedor neste campeonato".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: