Diretoria do Londrina EC tenta adiar jogo deste sábado contra o Remo

A diretoria do Londrina pediu à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) o adiamento da partida deste sábado (17), às 17h, em Belém, contra o Remo válida pela penúltima rodada de classificação da Série C. Outra alternativa sugerida pelo clube seria alterar o horário do jogo para o período da noite.





A delegação do LEC, que deveria ter embarcado no Aeroporto de Londrina nesta quinta-feira (15), em direção a Belém, ficou retida na cidade.

Primeiro, por problemas em parte da pista que passou por reparos e os jogadores e comissão técnica não puderam embarcar às 13h30. Mais tarde, por volta das 19h, o clube foi informado que o avião que viria de São Paulo apresentou problemas técnicos.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: