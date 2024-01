Duas novas torres de iluminação em LED começam a ser instaladas no Estádio do Café nesta segunda (15)

Duas novas torres de iluminação em LED começaram a ser instaladas no Estádio do Café na manhã dessa segunda-feira (15). A empresa Múltiplos, de Balsa Nova (Região Metropolitana de Curitiba), foi contratada com investimento de R$ 2,53 milhões para compra e instalação dos equipamentos.



As duas torres ficarão centralizadas dos dois lados do gramado entre as torres já existentes no Café. As novas estruturas são de 40 metros de altura ou 15 metros mais altas que as torres atuais. O estádio atualmente tem quatro torres que ficam atrás das arquibancadas e passará a contar com seis.

Publicidade

Publicidade





Os equipamentos com iluminação em LED também são bem mais potentes e irá quadriplicar a luminosidade do Café em jogos noturnos, passando de 300 para 1200 lúmens.





O invemento nas torres de LED é de recursos da União por meio de uma emenda do deputado federal Filipe Barros (PL) de R$ 1.719.000,00. O restante da contrapartida é de recursos municipais.



Publicidade