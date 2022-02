Edital de incentivo ao esporte está com inscrições abertas

As inscrições do quarto edital de chamamento de projetos por meio do Proesporte (Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte) começaram nesta segunda-feira (07). Nesta edição, serão destinados R$ 9 milhões para projetos inscritos e selecionados conforme os critérios estabelecidos no decreto nº 8.560/2017 e nos termos do edital.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma online, por meio da Sisprofice, plataforma utilizada pelo Proesporte. O período para as inscrições é de 60 dias corridos, terminando no dia 07 de abril, às 23h59.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Os interessados poderão inscrever seus projetos em uma das seguintes áreas: Formação esportiva (Vivência esportiva); Formação esportiva (Fundamentação e aprendizagem da prática esportiva); Excelência esportiva (Especialização e aperfeiçoamento esportivo); Excelência esportiva (Alto rendimento); Esporte para a Vida Toda e Readaptação. Conforme valor de projeto e abrangência do município-sede.





Em consonância com a Política de Esportes do Paraná e o decreto que regulamenta o programa, o edital tem o propósito de incentivar, facilitar e assegurar à comunidade as oportunidades e condições de acesso ao esporte, oportunizando o desenvolvimento dos talentos esportivos e estimulando o desenvolvimento esportivo em todas as regiões do Estado.





Do total de renúncia disponível, ao menos 20% deverá ser aplicado em projetos para pessoas com deficiência.

Continua depois da publicidade