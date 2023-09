Em busca de um milagre, Londrina EC encara o Sampaio no Estádio do Café

O Londrina tenta se manter vivo na briga contra o rebaixamento na Série B e para isso precisa vencer o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira (28), às 21h30, no estádio do Café.





No jogo da 30ª rodada, o Tubarão tenta quebrar o jejum de sete partidas sem vencer diante de um rival que não perde há 10 rodadas.

O LEC precisa superar a goleada sofrida na última partida, quando caiu por 4 a 0 para o Sport, e mostrar que ainda tem condições de buscar uma reação no Brasileiro, o que para muitos é algo praticamente impossível.





O Alviceleste é o penúltimo colocado, com 21 pontos, nove pontos atrás do Avaí, primeiro time fora da zona do rebaixamento, faltando nove jogos para terminar a competição.

"Alguns falam em milagre, outros que é algo dificílimo, algo quase impossível. Mas o que passo para os jogadores é que quanto mais difícil, maior será a vitória. E é nisso que temos que nos apegar", afirmou o técnico Roberto Fonseca. "Não podemos pensar no todo, que aí a pedra fica muito grande. Temos que ir passo a passo e a nossa decisão agora é contra o Sampaio".





Em entrevista coletiva na tarde de quarta-feira, o técnico alviceleste reconheceu que o "tamanho" da derrota em Recife foi realmente grande, mas fez questão de frisar que o time teve bons momentos durante a partida e que merecia um resultado melhor.





"Desde a nossa chegada buscamos apagar o incêndio daquilo que aconteceu. O importante é colocarmos na cabeça o que temos que fazer para reverter nesta partida. Não é fácil, pelo peso do momento, pela ansiedade, pelo cenário negativo, mas temos que fazer os atletas acreditarem que é possível vencer e sair desta situação".





