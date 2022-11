Em jogo morno, Uruguai e Coreia do Sul empatam em 0 a 0

Em um jogo sem grandes emoções, Uruguai e Coreia do Sul empataram em 0 a 0 na partida que marcou a abertura dos confrontos do grupo H da Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira (24).



No estádio Education City, o primeiro tempo teve apenas dois grandes momentos de tensão, com Hwang Ui-Jo acertando um belo chute que passou um pouco acima do travessão, aos 33, e com Godin acertando a trave após cabecear um escanteio, aos 42.

O segundo tempo teve um pouco mais de agito, mas nenhuma das equipes conseguiu tirar o zero do placar. Aos 44 da etapa final, Valverde acertou a trave mais uma vez para os uruguaios. No lance seguinte, Son recebeu de presente um passe errado da defesa do time sul-americano, mas chutou para fora.



A outra partida do grupo H será disputada entre Portugal x Gana ainda nesta quinta-feira.