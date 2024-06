Em teste de fogo, Londrina EC tenta deslanchar na Série C neste sábado

O Londrina coloca à prova neste sábado (22), no estádio do Café, a sua evolução na Série C diante do Botafogo-PB. Em busca da sua terceira vitória consecutiva, o Tubarão recebe o invicto time paraibano pela 10ª rodada do Brasileiro. A partida começa às 19h30.





Na metade da fase de classificação, o Alviceleste tem a chance de engrenar de vez rumo à classificação para o momento decisivo do Brasileiro. Em sexto lugar, com 15 pontos e 55% de aproveitamento, o LEC terá o seu principal desafio até aqui na competição diante de segundo colocado, que soma seis vitórias e dois empates.

O Londrina sabe que uma vitória diante de um dos principais candidatos ao acesso à Série B fortalecerá demais o elenco e aumentará a confiança para a reta final da primeira fase. O Tubarão tenta melhorar também o seu aproveitamento como mandante.





Em cinco jogos no Café até aqui, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota, desempenho de 53%.





Após o jogo com o Botafogo, o Tubarão jogará novamente em casa diante do Tombense, no dia 1º. Seis pontos nestes dois confrontos, deixaria escancarada a classificação para a segunda fase.





