Em teste para a Série C, Londrina EC reencontra Corinthians em jogo após cinco anos

O Londrina terá um teste difícil contra o Corinthians nesta quarta-feira (27) que serve de preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida amistosa começa às 20h, no estádio Olímpico Regional, em Cascavel.







Faltando pouco mais de três semanas para o início da terceira divisão do Brasileiro, o técnico Emerson Ávila já poderá contar com alguns dos novos reforços anunciados. O último deles é o goleiro Arthur, 27 anos, titular do Azuriz no último Campeonato Paranaense.

Serão relacionados para o jogo ainda o zagueiro Rayan Ribeiro, o meia Giancarlo e o atacante Iago Teles.







Por outro lado, Ávila viu o elenco sofrer uma reformulação após o Estadual e pelo menos 10 jogadores já deixaram o clube. Entre eles, o goleiro Neneca e o atacante Peu, titulares no primeiro trimestre do ano. Até em razão do grupo pequeno e dos poucos reforços recebidos até aqui, o treinador alviceleste deve mandar a campo um time bem parecido com o que terminou o Paranaense.

"Estamos em um momento de transição e remodelando o elenco. Mesmo com muitas mudanças esperamos fazer um grande jogo", afirmou Ávila. "Os novos reforços foram atletas que buscamos depois de muita pesquisa e análise. Têm perfil interessante e que podem nos ajudar bastante na montagem de um grupo forte."





HISTÓRICO

Os direitos da partida foram adquiridos por um grupo de empresários paulistas e inicialmente a ideia era um confronto entre Corinthians e FC Cascavel. Diante da recusa do time paranaense, os organizadores convidaram o Londrina e tentaram trazer o jogo para o estádio do Café.





No entanto, o Café passa por melhorias no gramado e não tinha condições de abrigar o duelo, segundo a Fundação de Esportes.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: