Popó descarta luta após exigências e ironiza novo projeto de Belfort

O tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas descartou subir ao ringue com Vitor Belfort e rebateu as condições que o lutador adversário impôs no embate entre eles.



Belfort exigiu que o combate fosse realizado com luvas especiais patenteadas por ele, em uma modalidade chamada "boxing martial arts".

Popó respondeu e disse que não irá aceitar que Belfort use sua imagem para divulgar o material.



"Ele fez uma luva há mais de 15 anos e até hoje tenta divulgar essa luva e não consegue. E agora quer, junto comigo, divulgar a luva, que não tem nada a ver uma coisa com a outra", disse Popó, em seu Instagram.

No início da declaração, Popó relembrou as provocações que recebeu de Bambam antes de se enfrentarem. Em fevereiro, o baiano levou a melhor no ringue. Na sequência, o tetracampeão mundial de boxe descartou a luta com Belfort. Ele ainda disse que não luta com os outros "só porque as pessoas querem".



"Esse ano já aconteceu muita coisa comigo em termos de provocações", iniciou Popó. "Primeiro foi o Bambam fazendo provocações, os desrespeitos. E ainda continua depois de ter amarelado em cima do ringue e ter mostrado a nível nacional a frouxidão e o homem que não foi em cima do ringue", continuou.



"Não tem por que lutar com o Vitor, ele já está sendo descartado. Eu luto com quem eu quero", prosseguiu. "Estou fazendo essas lutas para divulgar o meu esporte, para dar alegrias às pessoas, [para] elas conhecerem um pouco mais da minha história - o Popó campeão", finalizou o lutador.