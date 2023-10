Londrina sedia finais dos Jogos da Juventude do Paraná neste fim de semana

Os Jojups são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Secretaria da Educação, em parceria com as federações desportivas e a Prefeitura de Londrina.

Londrina, no Norte do Estado, vai sediar neste fim de semana as últimas competições da edição 2023 dos Jojups (Jogos da Juventude do Paraná). Essa é a segunda parte da fase final, complementando as modalidades que já foram disputadas de 29 de setembro a 1º de outubro, na mesma cidade.





Nesta sexta e sábado, as modalidades a serem disputadas são atletismo, badminton, ciclismo, handebol de praia, natação, rugby e tênis. Competições coletivas como basquete, handebol, futsal e vôlei, tiveram a fase de grupos na primeira parte da etapa final da competição, e agora conhecerão os campeões na fase mata-mata, a partir das quartas de final.

O diretor de Esportes da Secretaria, Cristiano Barros Homem D’El Rei, afirma que os Jogos da Juventude do Paraná são a maior competição esportiva que abrange uma ampla faixa etária em todo o Estado.





“Temos certeza que as melhores seleções municipais e os melhores atletas do Paraná estarão representados em Londrina”.

Os Jojups fazem parte do calendário dos 11 jogos oficiais do Estado, que até o fim do ano conta apenas com as finais dos JAPs (Jogos Abertos do Paraná), em duas partes a serem disputadas em Pato Branco (Sudoeste), além da final dos Jogos Paradesportivos do Paraná, que será em Foz do Iguaçu, no Oeste. Ambas acontecem no mês de novembro.