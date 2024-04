Equipes de handebol e futebol americano do LEC vendem no Campeonato Paranaense

As equipes de handebol feminino e de futebol americano do Londrina entram em campo neste final de semana pelo Campeonato Paranaense. No Estadual Adulto de handebol foi disputada a segunda etapa da competição, na cidade de Corbélia, na região oeste do Paraná.





A equipe do LEC conquistou uma vitória e sofreu uma derrota. No sábado (06), venceu Foz do Iguaçu por 37 a 21. Já no domingo (7), as londrinenses foram derrotadas por Maringá pelo placar de 30 a 18.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A próxima etapa do Paranaense Adulto irá acontecer no final de semana dos dias 04 e 05 de maio, em Maringá. Na primeira partida, o time londrinense vai encarar a Sociedade Thalia/ Curitiba e no segundo jogo enfrenta o FAG/ Cascavel/ Bearskin Crossfit.





Futebol Americano

Publicidade





A equipe do Londrina Bristlebacks visitou na manhã de domingo, o Curitiba Lions, no Croco Stadium, em Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense e venceu pelo placar de 41 a 0. Com o segundo triunfo em dois jogos, o Bristle ocupa a segunda posição colocação na Conferência Ivaí.

Na próxima rodada, o LEC recebe o Brown Spiders, no domingo (21), às 14h, no Estádio Uady Chaiben (Vila Santa Terezinha), valendo a liderança do grupo.





Com domínio total da equipe londrinense do início ao final do jogo, o Britle construiu o placar dilatado. Por regra da Federação Paranaense de Futebol Americano (FPFA), com uma diferença maior que 35 pontos entre as equipes, o jogo entra em Mercy rule (regra de misericórdia), onde o tempo não para mais até o final da partida.