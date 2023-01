Filho do craque Falcão é o novo reforço do Londrina Esporte Clube

O Londrina anunciou nesta quinta-feira (12) a contratação do lateral-esquerdo Enzo. O jogador de 20 anos é filho de Falcão, ex-craque da seleção brasileira de futsal.





Pai e filho estiveram pela manhã no CT da SM Sports para a assinatura do contrato.



Assim como o pai, Enzo começou no futsal e passou pela base do Ituano, Desportivo Brasil e Portimonense (Portugal).





"Atuei quase um ano e meio no sub-23 do Portimonense e acredito que aprendi muito lá até pela referência que é o futebol europeu. Foi uma temporada de muito aprendizado e espero trazer para cá a experiência, a velocidade do jogo e a força física para colocar em prática aqui", afirmou o jogador.

Enzo é a 13ª contratação do LEC para a temporada e o técnico Edinho tem agora à disposição três laterais. Além de Enzo, as opções são Felipe Vieira e Wendel.





O Londrina estreia domingo (15) no Campeonato Paranaense e enfrenta o Azuriz, às 16h, no estádio do Café.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.