Filho do Rei, técnico Edinho agradece orações por Pelé e comenta estado de saúde

Na entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (22), o técnico do Londrina Esporte Clube Edinho falou a respeito do estado de saúde do pai, o Rei Pelé. O ex-jogador, de 82 anos, segue internado no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, em tratamento contra um câncer de côlon. De acordo com o último boletim médico, o quadro de saúde de Pelé piorou e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.





"Queria agradecer demais a todo o carinho, às mensagens, aos recados e às orações que a nossa família tem recebido. E isso tem sido canalizado para ele. Queria agradecer também a todos os profissionais do Einsten por todo carinho, respeito e dignidade colocado no tratamento do meu pai", afirmou Edinho.

O treinador alviceleste reconheceu a gravidade da situação de saúde de Pelé, mas reiterou a fé da família na recuperação do Rei. "É um momento de apreensão para todos nós, mas de muita fé também. É um senhor, com dificuldade de saúde. Entendo que as coisas da natureza não têm como questionar. É uma situação que todos passam, mas que é muito difícil".





Edinho afirmou que mantém contatos diários com as irmãs que acompanham Pelé no hospital e que o pai está feliz com o trabalho que ele tem realizado no Londrina. "Não sou médico e não poderia ajudar muito mesmo estando lá. Estou aqui comprometido com a minha missão também e o meu sucesso aqui vai levar alegria para ele. Estou em paz aqui e em oração por ele", finalizou.

Pelé está internado desde o dia 29 e no ano passado foi submetido a uma cirurgia por causa de um câncer no cólon. No início de 2022, foram identificadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

"Quero agradecer todo o carinho e todas as oraçõe se com certeza está sendo canalizado tudo para ele, o nosso rei, o nosso ídolo máximo" .





Segundo boletim médico do Hospital Albert Einstein divulgado na quarta-feira (21), houve uma progressão da doença oncológica. De acordo com Dra. Maria Ignez Braghiroli, médica oncologista e diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia (SBOC), o termo significa que a doença está em crescimento. (com folhapress)