Lewis Hamilton critica lei anti-LGBT da Flórida antes do GP em Miami

O piloto inglês Lewis Hamilton falou sobre a polêmica lei conhecida como 'Don't Say Gay' (não diga gay, em inglês) vigente na Flórida. O heptacampeão mundial criticou a lei aprovada por Ron DeSantis, governador do estado. Hamilton afirmou que está ao lado da comunidade LGBTQIA+ da região.





O piloto mencionou repressões na Arábia Saudita. Hamilton já utilizou em várias ocasiões capacete com arco-íris pintado. "Não é nada bom. Eu apoio aqueles da comunidade (LGBTQIA+) aqui. Espero que eles permaneçam firmes e respondam. Estarei com o arco-íris no meu capacete. Não é diferente de quando estávamos na Arábia Saudita", disse Hamilton.

Publicidade

Publicidade





Hamilton não afirmou se acha correto ou não a Fórmula 1 realizar um GP na Flórida. A corrida é a primeira de três nesta temporada que serão realizadas nos EUA. "Não são as pessoas de Miami que estão tomando essas decisões, são as pessoas no governo e esse é o problema. Acho que tudo que posso fazer -o esporte estará aqui se eu correr ou não-, mas pelo menos posso continuar a apoiar", afirmou.