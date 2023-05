Fórmula 1: Saiba onde assistir aos treinos e à classificação do Grande Prêmio de Miami

A Fórmula 1 chega à quinta etapa da temporada com o GP de Miami, marcado para este fim de semana. Os treinos (livres e classificatórios) ocorrem entre esta sexta-feira (5) e este sábado (6).





As sessões livres serão exibidas no Bandsports (TV fechada) e nas plataformas digitais da Band, que também transmitem o classificatório. A Band (TV aberta) mostra apenas o evento de sábado.

Nesta sesta, serão dois treinos livres: um marcado para as 15h (de Brasília) e outro para as 18h30 (de Brasília). No sábado, além de uma nova etapa livre, às 13h30 (de Brasília), os pilotos entram no circuito norte-americano para a sessão que define o grid de largada. Este último treino começa às 17h (de Brasília).

