Corinthians admite que meta é fugir do rebaixamento após metade do Paulista

O auxiliar frisou que o elenco está "indignado" com a má fase e que o desafio é blindar os jogadores da pressão. Segundo ele, o ano "mal começou" e os atletas estão "o tempo todo com a faca no pescoço".

O Corinthians vem de cinco derrotas seguidas e tem a segunda pior campanha do Estadual, abrindo a zona de rebaixamento. O clube do Parque São Jorge é o último do Grupo C, com apenas três pontos, e tem saldo de cinco gols negativos.

"Não pode enganar o torcedor, que estamos pensando no titulo. Hoje, a realidade é tirar o Corinthians da zona do rebaixamento Kosloski, em entrevista coletiva."

O discurso no Corinthians é realista com a posição atual na tabela: o foco do clube está em escapar da zona do rebaixamento do Paulista após metade da primeira fase. Seis dos 12 jogos já foram.

"Não tem tempo de respirar, de treinar. Psicológico é complicado, o tempo todo com a faca no pescoço. O ano nem começou e já estamos com cinco derrotas, e brigando para não cair no Paulista. Atleta é ser humano, sente a pressão também. Nosso maior desafio é blindar esses atletas. Não esconder o sentimento de indignação, todos do vestiário ficaram indignados com a derrota, não merecíamos, mas tem que transformar em motivação para dar resposta no domingo", disse Kosloski, em entrevista coletiva.

REAÇÃO URGENTE

Kosloski mencionou crise, mas destacou o que é preciso para o Corinthians "ver a luz no túnel". A saída é apenas uma: voltar a vencer. O auxiliar minimizou a derrota no clássico para o Santos e lamentou os demais pontos perdidos nessa sequências.





"Para ter uma sequência de confiança, enxergar a luz do túnel, só existe um caminho: ganhar o jogo. nesta quinta-feira (8), apesar de o resultado não ser o que queríamos, ganhar ou perder um clássico é uma situação normal. Anormal é perder para o Ituano, Novorizontino, com todo respeito. (...) Acredito que com duas vitorias seguidas, conseguimos dar um pé na crise", diz.

A resposta do time tem que ser imediata. O Corinthians tem três dias para se preparar para a Portuguesa e trata o jogo de domingo (11) como uma decisão.





O clube só vai olhar para cima se a maré virar. Se engatar uma série de resultados positivos, a chave pode virar para a disputa do mata-mata. A distância para a classificação está em três pontos, mas o Mirassol tem um jogo a menos - a Inter de Limeira, com quatro pontos, ainda tem duas partidas para fazer.





"Temos que ter a resposta de uma vitória para dar tranquilidade para os atletas, ir para o jogo sem tanta pressão. E aí sim, com equipe de trabalho, dar mais tranquilidade para a diretoria procurar novos reforços. Situação complicada, tem desgaste. Se depois conseguirmos embalar vitórias e vislumbrar classificação, com certeza vai, mas no momento o foco é tirar dessa situação, que é inadmissível", afirma.





Além disso, o Corinthians tenta agir rápido para trazer o novo técnico. O clube do Parque São Jorge está acertando a contratação de António Oliveira, que está no Cuiabá, e corre contra o tempo para oficializar a chegada do treinador.