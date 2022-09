Adilson Batista crê em boa atuação do Tubarão contra o Vasco

O Londrina promete virar rapidamente a página da derrota para a Ponte Preta e buscar reação no confronto direto com o Vasco, na quinta-feira (29), em São Januário. Depois da folga no fim de semana, o time inicia nesta segunda-feira (26) a preparação para o jogo decisivo no Rio de Janeiro.





O revés para a Macaca evitou que o LEC igualasse a pontuação do time carioca. No entanto, o LEC segue em quinto lugar na classificação da Série B, com 45 pontos, três a menos que o Vasco. Portanto, uma vitória em São Januário deixará o Tubarão novamente na briga direta pelo acesso.





"Não tivemos um bom desempenho e encontramos muitas dificuldades, sobretudo no primeiro tempo. Teve a expulsão, tomamos o gol, arriscamos colocando mais gente no ataque e tomamos o segundo gol no final. Méritos para a Ponte Preta e lamentamos porque não deu nada certo", frisou o técnico Adilson Batista. "Mas não é motivo para desanimarmos e sim continuar acreditando e trabalhando porque tem muita coisa ainda para acontecer dentro da competição".





