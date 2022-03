Adilson Batista tem dúvidas para escalar o LEC diante do Athletico

O Londrina terá a base mantida que vinha atuando nas últimas partidas, mas pode sofrer até três alterações para o confronto com o Athletico, domingo (13), às 11h, no estádio do Café. O técnico Adilson Batista tem aproveitado todos os treinamentos para ajustar o time nas quartas de final do Paranaense.



O treinador tem problemas para escalar a equipe. A principal dificuldade é no setor de meio-campo. João Paulo e Jhonny Lucas serão mantidos, mas falta opção para as demais posições, sobretudo de quem será o camisa 10. Titular nesta função no início da temporada, Mossoró segue machucado e sem previsão de volta.



Outra opção utilizada por Vinícius Eutrópio era Léo Artur, que foi desligado do clube na última semana. Na partida contra o Cianorte, quem ocupou a vaga foi Gustavo Blanco, que é volante de origem. O jogador foi poupado de alguns treinamentos ao longo da semana, em razão de dores musculares, mas estará à disposição para o duelo de domingo.





O único meia que treina normalmente neste momento é Danilo, que voltou recentemente do futebol carioca e teve poucas oportunidades desde então. No ataque, em má fase e criticado pela torcida, Salatiel deve perder a condição de titular e com isso Thiago Ribeiro pode ganhar a vaga de titular.





