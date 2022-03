Novo técnico do Londrina EC vê grupo motivado e aposta em reação para o próximo jogo

Em sua primeira entrevista coletiva como técnico do Londrina, Adilson Batista abordou diversos assuntos sobre o momento atual do clube e também a projeção para a Série B. Afirmou que está com muita vontade de voltar a trabalhar e que espera colaborar com sua experiência para o crescimento da equipe ao longo da temporada.



Adilson Batista chegou à sala de imprensa do CT da SM Sports, na tarde quarta-feira (9), acompanhado do coordenador técnico PC Gusmão e foi recepcionado pelo gestor Sérgio Malucelli e o gerente de futebol Germano Schweger. O treinador assume o LEC após dois anos afastado do futebol - seu último clube foi o Cruzeiro, de onde saiu em março de 2020 - e de sofrer um infarto no ano passado.

"Estou com muita vontade de trabalhar e pareço um menino querendo uma nova oportunidade. Estou aqui para ajudar com o que eu aprendi durante estes anos no futebol a formar um time competitivo porque a cidade merece, a estrutura disponível merece", frisou o treinador, que revelou que recebeu convites de outros clubes durante este período. "O coração está bom e agora é a hora de testar novamente".







O treinador chega com autonomia também para reformular o elenco e montar um novo grupo pensando no Brasileiro. Batista, no entanto, pediu calma para analisar bem o plantel e não cometer injustiça com os jogadores que estão no clube. Três jogadores já foram desligados, o youtuber Juninho Manella, o lateral Rafael França e o atacante Mateusinho.

