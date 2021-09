Carlos Sánchez desfalca Santos contra o Ceará

Carlos Sánchez sofreu uma entorse de tornozelo direito na última terça-feira (14), na eliminação do Santos na Copa do Brasil, em derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, e desfalcará o time comandado por Fábio Carille.



Assim, o meia não estará à disposição no jogo deste sábado (18), contra o Ceará, no Castelão, às 21h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele será preservado do jogo para seguir em tratamento no CT Rei Pelé.





Com mais esta baixa, Carille deve voltar a utilizar Jean Mota no meio-campo. Além de Sánchez, Luiz Felipe e Madson, em reta final de recuperação de suas lesões, também não viajaram. Vinicius Balieiro e o atacante Diego Tardelli também não foram relacionados para a partida.

Sem a Copa do Brasil, o Alvinegro praiano disputará apenas o Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, Carille poderá formular de fato seu time titular com Danilo Boza, Moraes e Camacho, que estavam indisponíveis na competição por já terem atuado por seus times anteriores, e Velázquez e Baptistão, que não foram inscritos.





No Brasileirão, o Santos vive momento delicado. Está em 13º colocado na tabela, com apenas 22 pontos, flertando com a zona de rebaixamento.