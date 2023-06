CBF fica feliz com amistoso mesmo com 2º pior público do século

O amistoso entre Brasil e Guiné, em Barcelona, teve 10.929 presentes, mesmo com distribuição gratuita de diversos ingressos. A informação foi confirmada pelo UOL com fontes do Espanyol, proprietário do estádio em que a partida aconteceu e que nem teve os setores superiores abertos. Mas a CBF, no geral, ficou satisfeita com a realização e a repercussão do amistoso na Espanha.







Publicidade

Publicidade

Esse foi o segundo pior público em jogos da seleção brasileira no século, desconsiderando aqueles afetados por limitações da pandemia. Até então, o pior público do Brasil nesse período foi no Brasil x Camarões da Copa das Confederações 2001, com 10.519 presentes. Em amistosos, o mais vazio do Brasil desde 2001 fora contra o Panamá, em Curitiba, também em 2001, que teve 15.549 torcedores.