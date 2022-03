Champions League sorteia os jogos das quartas de final

A Uefa realizou na manhã desta sexta-feira (18) o sorteio das quartas de final da Champions League. O principal confronto será entre o Chelsea, atual campeão, contra o Real Madrid, maior vencedor do torneio com 13 taças.



Outro duelo interessante colocará Pep Guardiola frente a frente com Diego Simeone. O Manchester City, do técnico catalão, enfrenta o Atlético de Madrid, do treinador argentino, reeditando embates que os dois fizeram no Campeonato Espanhol no início da década passada.



Os outros dois jogos terão as surpresas desta fase de quartas de final.



O Villarreal, que eliminou a Juventus com uma vitória por 3 a 0 em Turim, enfrentará o Bayern de Munique, campeão da edição 2019/2020.

Já o Benfica, que derrubou o Ajax da Champions, encara o Liverpool, que conquistou o título na temporada 2018/2019 sob o comando de Jürgen Klopp.



Nas semifinais, o vencedor de Chelsea x Real Madrid encontrará o vencedor de Manchester City x Atlético de Madrid, enquanto o ganhador de Villarreal x Bayern pega quem passar de Benfica x Liverpool.



As quartas de final serão disputadas entre os dias 5 e 6 e 12 e 13 de abril. Já os duelos da semi acontecerão entre 26 e 27 de abril e 3 e 4 de maio.



A decisão da Champions League está marcada para o dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris, que substituiu a Arena Gazprom, de São Petersburgo, em razão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.